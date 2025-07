Sindaco di Lastra.

Tanti appuntamenti in arrivo, a Lastra a Signa, per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le varie iniziative sono organizzate come sempre dal Comune, insieme alla sezione Anpi Bruno Terzani e all’Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti. Si comincia dunque domani (alle 18) nella sala eventi della biblioteca comunale, dove si terrà la proiezione del documentario "1945, eravamo ragazzi e ragazze anche noi" che raccoglie video-interviste a testimoni e protagonisti della Resistenza. Interverranno rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Anpi Bruno Terzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it