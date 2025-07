Simone Cristicchi canta e racconta | Vi farò entrare nel mio mondo

Un concerto che è molto più di un concerto, fatto di narrazione, poesia, canzoni che diventano racconti, vita che si trasforma in musica. "È un po’ come entrare nel mio mondo - racconta Simone Cristicchi -. E nel mio mondo ci sono tante sfaccettature diverse, quindi è un concerto caleidoscopico". Con queste parole il musicista descrive ‘ Dalle tenebre alla luce ’, il nuovo viaggio musicale che venerdì sera alle 21 apre agosto a Cesenatico per Ribalta Marea. È l’unica tappa in regione del cantautore romano, sul palco con una nutrita formazione che unisce la storica band e lo Gnu Quartet, ensemble dallo stile raffinato che intreccia archi e flauto con l’energia del rock d’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simone Cristicchi canta e racconta: "Vi farò entrare nel mio mondo"

In questa notizia si parla di: mondo - simone - cristicchi - racconta

La moglie di Inzaghi pubblica una foto di Simone: “Un’immagine mai vista in un mondo di pusillanimi” - La moglie del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha pubblicato una foto sui social accompagnandola da parole polemiche: "Non ti meritiamo, in un mondo di pusillanimi".

Simone Inzaghi con lo stipendio in Arabia diventa l’allenatore più pagato al mondo: la classifica - Simone Inzaghi ha firmato un biennale ricchissimo con l'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter guadagnerà oltre 25 milioni a stagione, così è diventato l'allenatore più pagato al mondo.

TERRITORIO - Sabato 26 luglio ore 21 a Jesi il nuovo live di Simone Cristicchi per il XXV Festival Pergolesi Spontini. In Piazza Federico II, il concerto che celebra i 20 anni di carriera del popolare artista. In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Pergolesi. Vai su Facebook

Simone Cristicchi canta e racconta: Vi farò entrare nel mio mondo; Cristicchi e la macedonia del pop: La mia visione del mondo in musica; Simone Cristicchi: «L’amore per mia madre cura la fragilità ».

Simone Cristicchi canta e racconta: "Vi farò entrare nel mio mondo" - Un concerto che è molto più di un concerto, fatto di narrazione, poesia, canzoni che diventano racconti, vita che si trasforma in musica. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Simone Cristicchi e lo choc di svegliarsi con mezzo volto paralizzato. Cause, sintomi e cura della paralisi di Bell che ha compito l'artista - Mentre il suo tour è appena partito, il cantante racconta in un'intervista di sentirsi «un pochino meglio. Lo riporta vanityfair.it