Simone Cerasuolo vince l’oro nei 50m rana ai Mondiali di nuoto Singapore 2025

Il nuoto italiano sale sul tetto del mondo grazie al talento bolognese di 22 anni, Simone Cerasuolo, che conquista la medaglia d’oro nei 50m rana ai Mondiali di nuoto di Singapore 2025. L’azzurro ha chiuso la sua gara con il tempo di 26?54 davanti al russo Kirill Prigoda (26?62) e al cinese Qin Haiyang( 26?67). MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025:SIMONE CERASUOLO REGALA IL SECONDO ORO ALL?ITALIA L’atleta emiliano è stato assoluto protagonista fin dalle eliminatorie firmando il miglior tempo in 26?42. Qualche difficoltĂ l’ha incontrata in semifinale, ma nonostante tutto è riuscito a gestire la pressione guadagnando la semifinale con il secondo tempo in 26?44 alle spalle del cinese Qin Haiyang(26?52). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Simone Cerasuolo vince l’oro nei 50m rana ai Mondiali di nuoto Singapore 2025

