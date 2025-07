Simone Cerasuolo in lacrime dopo l'oro ai Mondiali | Avevo scritto un messaggio a mio padre

Simone Cerasuolo vince la medaglia d'oro dei 50m rana ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore e non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta un messaggio del padre alla vigilia della finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: simone - cerasuolo - lacrime - mondiali

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Mondiali di nuoto, risultati di oggi e medaglie in diretta: Cerasuolo oro per l'Italia dopo Pellacani e Santoro; Cerasuolo vola nei 50 rana ai Mondiali: “Vi farò vedere quanto valgo”; Assoluti Open Frecciarossa. Curtis, Cerasuolo e Morini ai mondiali.

Simone Cerasuolo ha vinto l’oro nei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore - Il nuotatore italiano Simone Cerasuolo ha vinto la medaglia d’oro nella finale maschile dei 50 metri rana ai Mondiali di nuoto di Singapore. Scrive ilpost.it

Cerasuolo dopo l'oro ai Mondiali: "Nei 50 rana in finale non vince il più veloce, ma il più forte. Oggi lo sono stato" - Simone Cerasuolo dà spettacolo nella vasca di Singapore, nuotando una finale che resterà nella storia: 26''54 il tempo del primo italiano di sempre a ... Riporta eurosport.it