Simone Cerasuolo in cima al mondo | Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti

Simone Cerasuolo ha conquistato la medaglia d’oro nella finale dei 50 metri rana maschili ai Mondiali senior 2025 di nuoto in corsia: a Singapore ha centrato il titolo iridato nella specialitĂ contribuendo alla risalita dell’ Italia nel medagliere. L’azzurro ha lasciato fluire le proprie emozioni ai microfoni di Rai 2 HD. Le prime sensazioni da campione del mondo: “ Emozionante quest’anno, non tanto in sĂ© per la gara, ma proprio per il percorso che ci ha portato qui. Io ho una fortissima passione per questo sport, i miei mi hanno trasmesso un sacco di umiltĂ e dedizione al lavoro, che è l’unica strada percorribile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo in cima al mondo: “Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti”

In questa notizia si parla di: simone - cerasuolo - mondo - cima

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Simone Cerasuolo in cima al mondo: “Gli uomini forti si vedono nei momenti importanti”; Simone Cerasuolo 1° Al Mondo Nei 50 Rana-Risultati Day2 Nico Sapio; Chi É In Cima Alle Classifiche Mondiali Maschili A Meno di 80 Giorni Da Parigi 2024?.

Simone Cerasuolo in lacrime dopo l’oro ai Mondiali: “Avevo scritto un messaggio a mio padre” - Simone Cerasuolo vince la medaglia d'oro dei 50m rana ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore e non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta un messaggio ... Secondo fanpage.it

Diretta Simone Cerasuolo/ Streaming video tv finale 50 rana Mondiali nuoto 2025 Singapore (30 luglio 2025) - Presentazione della diretta Simone Cerasuolo per la finale maschile dei 50m rana nei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore ... Da ilsussidiario.net