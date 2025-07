Simeone può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni

Il Cholito Simeone è un tipo da Torino. Si sposa bene col tremendismo granata anche se ai tempi di Cairo l’essere granata è cambiato non poco, diciamo anche che è stato snaturato. Ma l0anima, in fondo, resta quella. Oggi La Stampa scrive della possibilità che Simeone si trasferisca a Torino, alla corte della squadra di Baroni. La Stampa ricorda che più volte il Torino ha provato a prenderlo. Questa potrebbe essere la volta buona. Il primo tentativo risale addirittura all’estate 2017, quando alla fine Niang vinse il ballottaggio e l’attaccante argentino passò dal Genoa alla Fiorentina, mentre negli ultimi anni il ds Vagnati ha tentato più volte di prenderlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simeone può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto (e obbligo a determinate condizioni)

