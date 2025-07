Silvia Magnani la regina dei cieli Nel paracadutismo il titolo è suo

Immensa soddisfazione per la ravennate Silvia Magnani che, a Nettuno, in occasione del Crazy Fly Para Show 2025, ovvero i campionati italiani assoluti di Paracadutismo sportivo, si aggiudica il titolo italiano assoluto nella specialità dell’ atterraggio di precisione. Un titolo che ha ancora più valore per l’atleta bizantina, che gareggia sotto le insegne dello Skydive Pullout di Ravenna, visto che si tratta dell’unica non militare sul podio e una delle pochissime partecipanti non militari. Silvia Magnani, oltre ad aver vinto in campo femminile, si è piazzata al nono posto assoluto, subito alle spalle del marito, Claudio Carbone, anche lui grande protagonista della specialità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net