Silver Surfer resta ancora il personaggio Marvel più originale eccentrico ed estivo

Silver Surfer è un personaggio super sorprendente e Stan Lee è stato il primo a rimanere sorpreso. Insomma, che ci faceva un certo Silver Surfer nelle prime pagine che Jack Kirby gli consegnò sulla base della sua bozza di sceneggiatura per il numero 48 di I Fantastici 4, datato marzo 1966? La risposta sta nel suo particolare sistema di lavoro, noto anche come Metodo Marvel: come si legge nella Toonpedia. «Lee e Kirby discutevano le basi della trama principale», prima di iniziare un duro lavoro di organizzazione, distribuzione, abbozzo e disegno che il secondo svolgeva sempre da solo, aspettando che il primo arrivasse all'ultimo minuto per riempire le vignette con i suoi dialoghi.

