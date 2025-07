Sigfrido Ranucci e la RAI agli sgoccioli? Mi hanno tolto la responsabilità della firma

Via social √® arrivata un'altra denuncia da parte di Sigfrido Ranucci: la RAI l'ha sollevato dal poter autorizzare decisioni operative e amministrative legate a Report. L'ennesimo colpo che viale Mazzini infligge al giornalista I rapporti tra Sigfrido Ranucci e la RAI non sembrano destinati a ricucirsi. Anche perch√® poche ore fa √® avvenuto l'ennesimo strappo, puntualmente documentato dal giornalista via social. Viale Mazzini ha infatti deciso di revocargli la "responsabilit√† della firma", sollevandolo quindi dal poter autorizzare le decisioni operative e amministrative legate a Report. La Rai ancora contro Report: Ranucci depotenziato Dopo i tagli alla trasmissione, dopo il provvedimento disciplinare denunciato dal giornalista e poi smentito dalla RAI (che aveva per√≤ tanto il sapore di un avvertimento), viale Mazzini ne ha combinata un'altra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

