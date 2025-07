Le follie del wokismo sono dure a morire e stavolta a cadere sotto i colpi del politicamente corretto a stelle e strisce √® niente meno che Sidney Sweeney, una delle nuove stelle di Hollywood. L'attrice americana 27enne, diventa famosa per due serie a loro modo "scandalose" Euphoria e The White Lotus, √® sotto attacco per l'ultima campagna pubblicitaria da lei interpretata, quella di American Eagle, che l'ala ultra-radical della sinistra americana ha definito addirittura "nazista". In ballo non si sono solo i jeans, come sembrerebbe da una prima occhiata. No, ci sono politica e sessismo.¬†"Non sono qui per dirvi di comprare i jeans American Eagle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sidney Sweeney e lo spot per i jeans: "Nazista, supremazia bianca". L'ultimo delirio della sinistra