Sicurezza a Salerno ancora aggressioni

Tempo di lettura: 1 minuto Un uomo di origini tunisine è stato aggredito e malmenato sul lungomare di Salerno da un gruppo di giovani. Un episodio, avvenuto alle due della notte appena trascorsa,  sul quale sta indagando la polizia di Salerno, ma che rientra nell’ incremento di episodi violenti che si stanno verificando sul lungomare ed in altre zone del Comune capoluogo tanto da far temere per la sicurezza cittadina. Proprio a tal proposito ieri la Prefettura ha fatto sapere, al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, che  sono stati intensificati i servizi di controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza a Salerno, ancora aggressioni

In questa notizia si parla di: salerno - sicurezza - aggressioni - lungomare

Verificatore Sita Sud aggredito alla stazione di Salerno: i sindacati chiedono più sicurezza per i lavoratori del TPL - Nuovo episodio di violenza ai danni di un operatore del trasporto pubblico locale. Nella mattinata di domenica 11 maggio, un verificatore della Sita Sud è stato aggredito mentre era in servizio presso la stazione ferroviaria di Salerno, impegnato nelle operazioni di controllo e gestione dei flussi turistici diretti verso la Costiera Amalfitana.

Aci Salerno e Comune di Castel San Giorgio (SA) per la sicurezza stradale - Un’iniziativa di forte impatto emotivo per gli studenti dell’istituto Cuomo-Milone e del Profagri, fortemente voluta dalla Sindaca Paola Lanzara, alla quale hanno subito offerto la piena disponibilità il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, il Direttore Aci Salerno Giovanni.

L’ASL Salerno e il Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge e del Sentiero degli Dei: il via ai due progetti - Sottoscritto  dal Direttore Generale Gennaro sosto e dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida  il protocollo d’intesa in riferimento ai progetti “ Spiagge Sicure a Positano 2025 ” e “ Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025 ”.

Aggredito da un gruppo di giovani sul Lungomare: indaga la Polizia; Salerno, rapine e violenza il città . Il prefetto: «Più controlli»; Personale sanitario Asl Salerno, 500 videocamere indossabili per difendersi dalle aggressioni.

Salerno, aggressione sul Lungomare: 60enne sotto minaccia, rapinatore armato di cacciavite - StampaEra seduto su una delle panchine del Lungomare Trieste, nel lato più prossimo a Piazza della Concordia, il sessantenne che questa mattina si è visto minacciare da un uomo sui trent’anni, armato ... Scrive salernonotizie.it

Salerno, rapine e violenza il città. Il prefetto: «Più controlli» - Non si sono fatti attendere i provvedimenti in materia di sicurezza, dopo quanto accaduto nelle ultime ore nel cuore della città. Secondo ilmattino.it