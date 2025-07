Con l’ autoblu per andare a comprare kebab e patatine. È solo una delle 60 contestazioni mosse al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, tutte dettagliate nell’ avviso di conclusioni delle indagini: passaggi ad amiche, a parenti, per andare a fare shopping o comprare fiori, per tornare a casa o per portare amici in giro per la Sicilia. Episodi contestati dalla procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, che oggi, 30 luglio, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per il delfino di Ignazio La Russa. Originario di Paternò, in provincia di Catania, esattamente come il presidente del Senato, Galvagno avrà due mesi per presentare una memoria prima della eventuale richiesta di rinvio a giudizio dei pm (la scadenza è di un mese ma i termini sono sospesi ad agosto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, dall’apericena all’auto blu per comprare il kebab: chiuse le indagini sul presidente dell’Ars Gaetano Galvagno (Fdi)