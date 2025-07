Siamo tutti con te | lo striscione della Roma per Julio Sergio dopo la morte del figlio

“Julio siamo tutti con te”. Questo è il messaggio dello striscione apparso a Trigoria ed esposto dall’AS Roma a sostegno di Julio Sergio, l’ex portiere giallorosso che ha recentemente perso il figlio quindicenne, Enzo, morto a causa di un tumore cerebrale diagnosticatogli nel 2020.Nelle ultime. 🔗 Leggi su Romatoday.it



Roma, striscione a Trigoria per Julio Sergio: “Siamo tutti con te” - Continua ad essere decisamente lancinante il dolore per la perdita di Enzo Bertagnoli, il figlio di Julio Sergio che nelle scorse ore è scomparso a causa di un tumore cerebrale.

Roma, striscione a Trigoria per Julio Sergio: “Siamo tutti con te” #ASRoma Vai su X

? Addio al piccolo Enzo: il figlio di Julio Sergio si spegne all'età di 15 anni Il cordoglio della Roma: "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'AS Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano". Il ricordo di Fr Vai su Facebook

