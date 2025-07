Si tuffa nelle acque dello Ionio e viene risucchiato dalle correnti | disperso un anziano turista

TORRE PALI (Salve) – Si tuffa nelle acque dello Ionio e viene risucchiato dalle correnti. Sono ore di ansia, quelle di oggi, per un turista campano in vacanza a Torre Pali, la marina di Salve. Si tratta di un uomo di 75 anni del quale non si hanno più notizie. Tutto è accaduto quando i famigliari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

