Si schianta in moto | 21enne grave in ospedale

Brutto incidente in moto nella serata di ieri, martedì 29 luglio, a Sestri Ponente, dove un giovane di 21 anni si è schiantato contro un muro dopo aver perso il controllo della moto ed è finito in ospedale in gravi condizioni.È successo poco prima delle 21 in via Lodovico Calda: a soccorrere il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: moto - ospedale - schianta - 21enne

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Cortona (Arezzo), 28 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla Sr71 in località Tavarnelle di Cortona.

Incidente a Torino: scontro tra auto e moto, giovane centaura grave in ospedale - Un brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, in corso Trapani a Torino.

Schianto tra auto e moto in viale Pier Maria Rossi: motociclista ferito in ospedale - Poco prima delle ore 9.30 di lunedì 12 maggio si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto in viale Pier Maria Rossi a Parma, all'intersezione con viale Partigiani d'Italia.

Si schianta in moto contro un cinghiale. Ragazzo di 20 anni in Ospedale, in prognosi riservata, con varie fratture. È accaduto ieri, alle 23 circa, in contrada Vicenne a Castilenti #cronaca Vai su Facebook

Si schianta in moto: 21enne grave in ospedale; In fuga dalla polizia si schianta: muore 21enne. Sequestrati i mezzi, probabile autopsia; Cerca di scappare dalla polizia, si schianta in moto e muore a 21 anni: chi era.

Si schianta in moto contro un muro a Cornigliano: grave 21enne - Un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua Honda 500X all’altezza del civico 5, schiantandosi violentemente contro un muro. Secondo primocanale.it

L’Aquila, 21enne in moto grave dopo schianto: rischia paralisi - Domenica nera sulle strade aquilane: 21enne sbalzato dalla moto sull'asfalto bagnato. Lo riporta abruzzo.cityrumors.it