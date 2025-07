ZELO BUON PERSICO (Lodi) Camion si ribalta sulla Provinciale 16 a Zelo Buon Persico, traffico paralizzato e intervento d’urgenza. Mattinata di disastro e disagi, con auto incolonnate per ore, ieri nel territorio di Zelo Buon dove, intorno alle 6,30, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autotreno pieno di bottiglie di alcolici, in particolare birra. Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato su un lato — proprio quello del conducente — bloccando completamente la carreggiata e rendendo impossibile la circolazione in entrambi i sensi di marcia. L’allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Lodi con autopompa e autogru. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si ribalta autotreno carico di alcolici. Camionista salva