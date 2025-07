Scuole aperte al pomeriggio per rafforzare la socialità dei ragazzi. La Regione Emilia-Romagna lancia una nuova sperimentazione per aprire le scuole anche al pomeriggio e contrastare la dispersione scolastica, "prendendo esempio: afferma – da chi ha già scelto di investire sull’educazione come leva di comunità . È il caso di Cesena, città capofila del progetto ’ Oltre la campanella ’, che ha trasformato le scuole in veri spazi di partecipazione e socializzazione per ragazzi". Una visione che oggi diventa politica regionale: con l’approvazione di un nuovo avviso pubblico, la Giunta stanzia 4,5 milioni di euro per sostenere attività extrascolastiche e orientamento formativo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si parte a gennaio 2026: "Gli istituti accoglieranno gli studenti al pomeriggio"