L’invecchiamento non è un processo graduale, ma succede di colpo intorno ai 50 anni d’età, dopodiché sembra accelerare. A dimostrarlo è uno studio dell’ Accademia Cinese delle Scienze di Pechino che si è concentrato su come le proteine cambiano nel tempo nei diversi organi. I risultati, pubblicati sulla rivista Cell, suggeriscono anche che alcuni tessuti, in particolare i vasi sanguigni, invecchiano più velocemente di altri. I ricercatori hanno poi individuato molecole che possono accelerare il passare del tempo. Lo studio si aggiunge alle crescenti evidenze che l’invecchiamento non è lineare, ma è invece caratterizzato da periodi di rapidi cambiamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si invecchia di colpo, non sappiamo perché ma è così. Siamo come un’auto”. Ecco a che età accelera il decadimento del nostro corpo – Lo studio