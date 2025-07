Si insedia il nuovo procuratore capo di Reggio Calabria | Il benvenuto di Falcomatà

Questa mattina la cerimonia di insediamento del nuovo procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli. A voler dare il benvenuto al nuovo capo della procura reggina il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ha espresso tutta la sua disponibilità a collaborare in un'ottica di sinergia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Conferenza di bilancio del procuratore capo della Procura di #Salerno, Borrelli. Tra due giorni prenderà servizio a Reggio Calabria https://radioalfa.fm/conferenza-bilancio-del-procuratore-capo-procura-salerno-borrelli/… via @radioalfa Vai su X

Il Plenum del Csm ha nominato Giuseppe Borrelli Procuratore Capo di Reggio Calabria https://www.ilmetropolitano.it/2025/07/09/il-plenum-del-csm-ha-nominato-giuseppe-borrelli-procuratore-capo-di-reggio-calabria/ #ilmetropolitano Vai su Facebook

Giuseppe Borrelli si insedia a Reggio Calabria: al via il mandato nella Procura simbolo della lotta alla 'ndrangheta; Borrelli nuovo capo della Procura di Reggio Calabria: Affrontare la ’ndrangheta con visione globale; Borrelli è il nuovo procuratore della Dda di Reggio Calabria: il Plenum del Csm sceglie il magistrato campano all’unanimità ·.

Insediato procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli - Si è insediato il nuovo procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli che ha lasciato la Procura di Salerno e ha preso il posto del magistrato Giovanni Bombardieri che, dal settembre 2024, guida in ... Come scrive ansa.it

