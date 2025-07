Sì c’è un bicchiere mezzo pieno sui dazi

Se siete anche voi, come noi, alla ricerca di una strada alternativa a quella delle vedove inconsolabili impegnate a rimpiangere un’Europa che semplicemente non esiste, quella cioè delle scelte vel. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sì, c’è un bicchiere mezzo pieno sui dazi

In questa notizia si parla di: bicchiere - mezzo - pieno - dazi

Marocchi vede il bicchiere mezzo pieno a Sky dopo Lazio Juve: «Tudor ha dato questo alla squadra che sembra abbia una cosa in più rispetto a tutte le altre» - di Redazione JuventusNews24 Marocchi ha parlato nel post partita di Lazio Juve e ha analizzato tutti i temi dello “spareggio” dell’Olimpico: cos’ha detto.

La cura nel bicchiere. Riaprono dopo mezzo secolo le Terme di ’San Carlo’ - Un evento che ha un gusto epocale: le Terme di San Carlo si preparano a riaprire al pubblico entro la fine di giugno, segnando un’importante fase di rilancio per il territorio di Massa e per l’intero comparto termale toscano.

Whisky, il bicchiere mezzo vuoto: Jack Daniel’s frenato (anche) dai dazi - Il bicchiere è mezzo vuoto, almeno per Jack Daniel’s: gli affari non vanno benissimo per il produttore americano di whisky.

Caffè Affari (ristretto) - Le cose da sapere prima dell'apertura dei mercati con @gualtiero_lugli Ue e Usa raggiungono l'accordo sui #dazi al 15% Von der Leyen: intesa porta stabilità Bicchiere mezzo pieno? Le incognite sui settori Mercati europei verso Vai su X

Per consolarsi, si guarda il “bicchiere mezzo pieno” e si ricorda che, in assenza di accordo, lo scenario e le condizioni imposte sarebbero state peggiori, con l’apertura di una vera e propria guerra di tariffe tra Europa e America. Ma molti in Europa sono sconte Vai su Facebook

E ora la mazzata dazi Usa al 15% diventa una vittoria; L’accordo sui dazi USA-UE al 15% danneggia il vino italiano; Dazi, Casini a In Onda: 'Europa bullizzata da Trump, serve l'unione federale'.

Dazi, chiusi i colloqui in Svezia tra Usa e Cina: “Tregua da prolungare, ma deciderà Trump” - ABERDEEN – In Europa ci siamo lamentati dell’accordo commerciale con Donald Trump firmato lunedì da Ursula von der Leyen, giudicandolo come una resa e una sconfitta, ma il Fondo monetario internaziona ... Da informazione.it

Chiusi i colloqui in Svezia tra Usa e Cina: “Tregua da prolungare, ma deciderà Trump” - Dopo due giorni di incontri l’ipotesi è allungare la sospensione delle tariffe. Lo riporta repubblica.it