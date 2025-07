Si allontana da casa in auto e sparisce nel nulla ricerche in corso di un 45enne

E sparito nel nulla da ieri, 29 luglio, e oggi la famiglia si è rivolta ai carabinieri della stazione di Paese per denunciarne l'allontanamento, attivando così il protocollo per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Treviso. Ore di angoscia per la sorte di Guido Ferriani, 45enne. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it