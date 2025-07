Sì al Decreto Terra dei Fuochi | Maggiori controlli pene severe e più bonifiche

L'approvazione del Decreto Terra dei Fuochi permetterà più controlli da parte dello Stato, pene più severe ma anche più bonifiche. Esultano i deputati di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano e Marco Cerreto.“Con l’approvazione del Decreto-legge Terra dei Fuochi, il Governo Meloni dimostra che lo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: decreto - terra - fuochi - controlli

Cangiano (FdI): “Con Decreto Terra dei Fuochi lo Stato fa sul serio. Più controlli, più pene, più bonifiche” - «Con l’approvazione del decreto legge “Terra dei Fuochi”, il Governo Meloni dimostra che lo Stato c’è, è presente e agisce con determinazione nei territori ... Riporta pupia.tv

Terra dei fuochi, il piano: «Pene severe e bonifiche» - È in arrivo oggi in Consiglio dei ministri un nuovo decreto per tutelare l'area della Terra dei fuochi. Scrive ilmattino.it