Sì al declassamento del teatro Addio al titolo nazionale Ma non sono esclusi ricorsi

PONTEDERA Cala il sipario sulle speranze di un passo indietro, di un ripensamento, di una riconsiderazione sul declassamento del Teatro della Toscana, di cui fa parte il Teatro Era di Pontedera. Non sarĂ piĂą ufficialmente un teatro nazionale, perde il suo status e torna teatro della cittĂ . La scelta di far retrocedere in serie B il teatro pontederese, quello di Rifredi e quello della Pergola di Firenze era arrivata dal Ministero della Cultura a fine giugno. Ieri la commissione ministeriale chiamata a rivedere il dossier dei tre teatri, come richiesto dalla Fondazione Teatro della Toscana, ha confermato la decisione presa un mese fa.