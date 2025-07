Shorts pizzo | da romantici a rock i look da copiare adesso

Romantici, sensuali, sorprendentemente versatili: i pantaloncini di pizzo si confermano tra i capi piĂą amati dell’estate. Che siano bianchi, neri, in seta o di jeans, gli shorts pizzo tornano a imporsi nei look da cittĂ come nelle valigie delle vacanze. Ma come abbinarli davvero con stile, senza cadere nel clichĂ© “boudoir”? Ecco tutte le risposte (e tante ispirazioni) per scegliere cosa mettere sui pantaloncini di pizzo e sfoggiarli in ogni occasione. Pantaloncini di pizzo bianchi: come abbinarli. Freschi, femminili e facili da indossare, i pantaloncini di pizzo bianchi sono il modello perfetto per l’estate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Shorts pizzo: da romantici a rock, i look da copiare adesso

