Shopping di pacchi smarriti a Collestrada arriva Mysterzon

ACollestrada arriva Mysterzon, format d’intrattenimento live in cui scartare pacchi “misteriosi” diventa un’esperienza.Dall’1 al 10 Agosto 2025 dalle 10 alle 21 nell’area dedicata all’interno del Centro Commerciale, verranno messi in vendita migliaia di pacchi smarriti provenienti dall’e-commerce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti, le curiosità della Fiera Campionaria di Padova - Padova 13 maggio 2025 - Un successo di presenze tra i pacchi smarriti. Al padiglione 7 della 104^ Fiera Campionaria di Padova, al prezzo di 2,90 euro all’etto si possono comprare dei prodotti ‘a scatola chiusa’.

Nel Cesenate sbarca la vendita dei pacchi smarriti in tutta Europa: 10 minuti per sceglierli: "Una caccia al tesoro" - Shoppig a sorpresa grazie ai pacchi spediti in ogni parte d'Europa e per varie ragioni smarriti: la curiosa iniziativa di commercio sostenibile arriva nel Cesenate.

Shopping sostenibile: i pacchi smarriti diventano tesori a peso - Ferrara, 17 lug. (askanews) - Pacchi misteriosi a peso: è la nuova frontiera dell'economia circolare che trasforma i resi dell'e-commerce in una caccia al tesoro sostenibile.

Dall'1 al 6 Luglio arriva un grande evento cui non potete mancare!! A Metropolis #MySterzone - VENDITA DI PACCHI SMARRITI!! Come funziona? Semplicissimo! 1) CERCA IL PACCO CHE PREFERISCI 2) PAGA IN BASE AL PESO 3) SCOPRI LE TUE SORP Vai su Facebook

Mysterzon arriva in Sicilia: pacchi misteriosi e shopping a sorpresa al Sicilia Outlet Village; Tentare la sorte con un “pacco misterioso”? In tanti ci provano a Mondovicino; A Mondovicino Outlet Village arriva Mysterzon: lo shopping diventa un gioco a sorpresa.

I misteriosi pacchi di Mysterzon sbarcano al Sicilia Outlet Village - File di giovani e centinaia di pacchi già venduti, l’iniziativa di Mysterzon è un boom a Sicilia Outlet Village, la misteriosa esperienza continuerà fino al 3 agosto. Segnala mediterranews.org

