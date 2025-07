Sharon Verzeni uccisa un anno fa | l' uomo in bici Scientology Sergio Ruocco la confessione ritrattata di Moussa Sangare Non sono stato io

È passato un anno da quando Sharon Verzeni veniva uccisa durante una passeggiata serale per le vie di Terno d'Isola (Bergamo). Per l'omicidio è a processo il 31enne. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sharon Verzeni uccisa un anno fa: l'uomo in bici, Scientology, Sergio Ruocco, la confessione (ritrattata) di Moussa Sangare. «Non sono stato io»

In questa notizia si parla di: uccisa - anno - sharon - verzeni

Anna Sviridenko uccisa dall’ex un anno fa, gli amici: “Un momento di preghiera per ricordarla” - Si terrà oggi, martedì 10 giugno, alle ore 20.30 presso la chiesa di piazza Italia a San Felice sul Panaro, nel Modenese, una commemorazione in ricordo di Anna Sviridenko, la 41enne che un anno fa venne uccisa dall'ex marito, Andrea Paltrinieri, 49 anni.

Teresa Sommario uccisa dal figlio, Filippo Manni un anno fa commentò un tentato femminicidio in tv: «Un bagno di sangue. Lui violento? Era vivace» - «Tutto inaspettato, c'era un bagno di sangue. Era una ragazza molto fragile e tranquilla. Lui era molto vivace».

‘Oltre’, il nuovo podcast di cronaca nera e giudiziaria di BgNews. Il primo episodio lo abbiamo dedicato alla memoria di Sharon Verzeni, uccisa per strada da uno sconosciuto a Terno d’Isola. https://bgnews.short.gy/3g7Y6W Vai su X

Quando hanno visto le divise si sono dati alla fuga e hanno lanciato un involucro dal finestrino: arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale Vai su Facebook

Omicidio Sharon Verzeni, i genitori un anno dopo: «Non proviamo odio, ma ferisce che non ci sia pentimento»; Omicidio di Sharon Verzeni, a Terno d’Isola una targa per ricordare la 33enne accoltellata a morte; Sharon Verzeni, il ricordo del padre: La giacca per le sue nozze l’ho indossata per il suo funerale.

Sharon Verzeni uccisa un anno fa: l'uomo in bici, Scientology, Sergio Ruocco, la confessione (ritrattata) di Moussa Sangare. «Non sono stato io» - È passato un anno da quando Sharon Verzeni veniva uccisa durante una passeggiata serale per le vie di Terno d'Isola (Bergamo). Scrive leggo.it

Sharon Verzeni, come è stata uccisa e quando? La ricostruzione del caso che ha scosso Terno d’Isola - Un anno dopo, ecco la ricostruzione del delitto di Terno d'Isola, costato la vita alla giovane Sharon Verzeni. tag24.it scrive