Severo-Kurilsk travolta dallo tsunami | la devastazione dall’alto Onde fino a 5 metri

Roma, 30 luglio 2025 – L’onda più potente, stando alle testimonianze raccolte dall’agenzia russa Rio Novosti, avrebbe raggiunto i 5 metri. La devastazione del terremoto di magnitudo 8,8 che ha colpito la Kamtchatka (nell’estremo nord-est della Russia), e del conseguente tsunami, è nei video che circolano sui social, rilanciati dai principali quotidiani locali e mondiali.  Il porto appare completamente sommerso, travolto dall’oceano. epa12272019 A still image taken from handout video provided by the Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences shows a flooded area in Severo-Kurilsk, Sakhalin Region, Russia, 30 July 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Severo-Kurilsk travolta dallo tsunami: la devastazione dall’alto. Onde fino a 5 metri

