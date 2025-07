sesto roy paci e aretuskasul palco del concerto della liberazione

Firenze, 30 luglio 2025 - È Roy Paci il protagonista del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino (Firenze), lunedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto. Trombettista, cantante e compositore, Roy Paci sarà affiancato dalla sua storica band, gli Aretuska, per una serata di ska, reggae, soul e vibrazioni mediterranee, del “Live Love & Dance Tour 2025”. In attività da quasi tre decenni, Roy Paci dispensa il suo inconfondibile groove, condito da un forte impegno per la valorizzazione delle diversità culturali, contro razzismo, omofobia e ogni forma di discriminazione. Tra i riconoscimenti, impossibile non ricordare il Nastro d’Argento e la nomination al David di Donatello per la colonna sonora del film “La febbre” di Alessandro D'Alatri, a conferma di una carriera votata anche al cinema, alla tv e al teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

