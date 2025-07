Sesso sole e prevenzione | quali sono i controlli di salute da fare in base all' età anche d' estate

Gli italiani sono sempre più consapevoli circa l'importanza della prevenzione per la propria salute: consapevolezza, però, che non sempre si traduce in azioni tangibili. È quanto emerge dall'ultima indagine dell'Osservatorio sanità , condotto da Nomisma per UniSalute su un campione di 1.200. 🔗 Leggi su Today.it

Anna Tatangelo: «Sono rimasta sconvolta quando mi hanno detto che non potevo parlare di prevenzione perché ho il seno rifatto. Oggi non voglio più rendere conto a nessuno» - Con Inferno, il suo ultimo singolo, Anna Tatangelo inaugura una nuova fase della sua vita in cui non ha più paura di mostrare le sue fragilità : «L'analisi mi ha aiutato a definire i miei limiti e a non permettere a nessuno di oltrepassarli»

Tumori alla vescica, tra fattori di rischio e prevenzione: ecco quali sono i campanelli d’allarme - “Il carcinoma uroteliale è una delle forme tumorali più diffuse al mondo, rappresentando, in linea di massima, la quarta per incidenza (maggior incidenza nell’uomo ma con trend in salita nella donna).

Milano Pride 2025: l'intervento sulla salute, prevenzione e lotta contro lo stigma.

Con l'estate, anche la salute sessuale è più a rischio: incontri occasionali e viaggi possono infatti aumentare la possibilità di contagio per varie infezioni a trasmissione sessuale, a partire dall'H ...

000 interviste, rappresentative della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 64 anni, condotte considerando precise quote di distribuzione ...