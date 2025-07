Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

E' tornato uno degli eventi piĂą attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la cittĂ ! Programma AGGIORNATO. 30 luglio (mercoledì):  Mina Tribute Mercoledì 30 luglio dalle 21.00, al Sessantotto Village di Talenti, sul palco Emma Re – Oggi sono Mina La voce potente ed elegante di Emma Re torna in una serata indimenticabile, dove la passione per la musica incontra la forza dell'interprete.

Sessantotto Village 2025: la 12esima edizione accende l’estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva - orna uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Sessantotto Village - Evento del 31 luglio : 31 Luglio : Ore 21:00 : Parco Colli Aniene, Via Francesco Compagna – Roma ? : Gratuito Cover Band italiana anni 80, 90 e 2000 Vai su Facebook

