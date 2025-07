Serve un centro più bello vivo e curato

Sono oltre seicento le sottoscrizioni alla petizione lanciata sulla piattaforma change.org dal ‘ Gruppo Blu ’, per chiedere un cambio di passo sul centro storico di Faenza. La petizione è un’iniziativa nata da due cittadini, Laura Ferrari e Cesare Reggiani, che vivono da anni in centro storico. Fondatori di uno studio di design, comunicazione e marketing, hanno deciso di costituirsi nel ‘Gruppo Blu - Il sogno di una Faenza migliore’ "con l’obiettivo di dialogare con il Comune, il sindaco e gli amministratori attraverso una voce efficace e rappresentativa dei cittadini, in un’ottica di maggiore partecipazione e democrazia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Serve un centro più bello, vivo e curato"

In questa notizia si parla di: centro - serve - bello - vivo

Togliere la guerra dalla mente dei bambini palestinesi: serve un centro per curare i traumi psichici. Parliamone - In Palestina, quasi un bambino su due (40%) soffre di disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Non dorme.

Richiesta sui parcheggi: "Il centro non è solo dei commercianti, serve ora di sosta gratuita per tutti" - "Ancora una volta la giunta Frontini rimane sorda alle richieste della città e degli operatori del centro storico, in forte difficoltà per la mancanza di flussi nelle zone centrali della città".

Mammedimerda e la giusta battaglia: “I diritti delle donne siano al centro. E sui social serve il sale in zucca...” - Milano – “Unite e Plurali”. Una celebrazione della soggettività femminile nella sua complessità. È la quindicesima edizione del WeWorld Festival Milano, che da l 23 al 25 maggio 2025 animera’ gli spazi di BASE Milano di via Bergognone 34, grazie al contributo di 90 ospiti.

FORIO LA DOLCE VITA RITORNA Giovedi 24 luglio dalle 21:00 || centro storico Forio! - Dopo l'entusiasmante serata dello scorso giovedì, ritorna la Dolce Notte foriana. “Forio la Dolce Vita” ci riporta ancora una volta nei favolosi Anni ’60, per rivivere tu Vai su Facebook

Serve un centro più bello, vivo e curato; Noi Padova. Bella l’estate in centro parrocchiale; Più belli gli spazi per la socialità al Centro Civico Marzabotto di Buccinasco.

"Serve un centro più bello, vivo e curato" - Già oltre seicento fime per la petizione lanciata sul web da cittadini riuniti nel ‘Gruppo Blu - Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sala: "M5s? Per vincere serve il centro". Appendino: "Il campo largo è ... - Ok il M5s ma per vincere serve il centro" "Da uomo di sinistra non ritengo che la mia parte politica possa vantare una superiorità morale. affaritaliani.it scrive