Serra San Quirico (Ancona), 30 luglio 2025 – Bambini-Lucignolo e bambini-Pinocchio, con tanto di orecchie d’asino colorate, tornano nel loro “Paese dei Balocchi”, per tre giorni di puro divertimento. In un paese storico medievale incastonato nella pietra, i bambini-somarelli, come fece Pinocchio, entrano nella bocca della balena e giocano sicuri: per l’occasione il centro viene chiuso al traffico, vie e piazze si trasformano in un luogo di storie, giochi e tanto altro per regalare un’avventura a tutti i bambini e le bambine e a coloro che li prenderanno per mano. “Il Paese Dei Balocchi” è il nome dell’evento dedicato all’infanzia e a tutti coloro che hanno voglia di tornare bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serra San Quirico, torna il 'Paese dei balocchi': tre giorni di animazioni e spettacoli