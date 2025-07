Si continua a sudare al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco con i ragazzi dell’ Atletico Ascoli guidati dal preparatore atletico Mauro Iachini e dal preparatore dei portieri Andrea Aquilanti. Test atletici, tanta corsa, esercizi e ripetute e da qualche giorno anche i primi esercizi con il pallone tra i piedi. Si proseguirà così fino a Ferragosto aumentando di giorno in giorno la parte tattica rispetto a quella atletica fino a Ferragosto. Dal 17 al 23 poi il gruppo squadra ‘scremato’ dai ragazzi della formazione Juniores in eccesso, si recherà poi in ritiro all’Hotel Brunforte di Sarnano e proprio al campo sportivo ‘Della Vittoria’ verrà ultimata la preparazione atletica prima dell’ultimo test in programma domenica 24 contro la Sangiustese al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D, Atletico Ascoli: allenamenti intensi fino a Ferragosto