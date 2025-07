Serie C Agliana è al completo e punta al vertice

La Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, scopre le carte: ecco i quadri dirigenziali e tecnici della prossima stagione, 202526. Ove, con la prima squadra di serie C, si batterà la strada della promozione in cadetteria. Accanto al presidente Simone Caramelli, troviamo il vicepresidente Romano Domini, il direttore sportivo Claudio Occupati e il team manager Claudio Piccioli. La formazione di punta, la serie C appunto, sarà ancora una volta allenata da Giulio Gambassi, allenatore capo; con lui, il vice allenatore Alessandro Nieri e l’assistente Lorenzo Becciani. Compongono lo staff tecnico anche il preparatore atletico Matteo Gherardeschi, i fisioterapisti Giulia Filoni, Andrea Bonsangue e Francesco Gariboldi, il collaboratore fisioterapista Stefano Montanari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net