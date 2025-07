Serie B Nazionale | i raduni delle pistoiesi La T Gema parte il 7 Fabo il 14 Dany il 18

L’attesa è finita. Dopo aver pubblicato ieri in anteprima il turno inaugurale del campionato di Serie A2 questo pomeriggio a partire dalle 14 la Lega Nazionale Pallacanestro farà altrettanto con la prima giornata di regular season di Serie B Nazionale, svelandola anzitempo rispetto al resto del calendario, che uscirà domani più o meno alla stessa ora. Le due termali e la neopromossa Dany Basket Quarrata conosceranno dunque la prima tappa del lungo percorso che dovrà condurre chi ai playoff (obiettivo minimo per Fabo Herons e La T Gema), chi alla salvezza o ai play-out. Un cammino che per le tre formazioni della provincia inizierà ben prima: la Fabo ha comunicato ieri la data del raduno, ovvero il 12 agosto, prima ancora (il 7) si ritroverà la nuova La T Tecnica Gema Montecatini mentre il 18 agosto scatterà la prima storica stagione in B Nazionale di Quarrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: i raduni delle pistoiesi. La T Gema parte il 7. Fabo il 14, Dany il 18

