Serie b Big Mat Bsc lo spareggio è una prova di carattere La Fiorentina si arrende

È una stagione da incorniciare per la squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto nel campionato di serie B. Le ragazze di Paolo Verrecchia, guidate da un’ottima Stefania Balloni, si sono aggiudicate per 9-0 sul campo neutro della Fiorentina lo spareggio contro il Nettuno, qualificandosi così per i playoff. "È stata una partita molto complicata – commenta il manager Paolo Verrecchia –, bloccata sullo 0-0 nei primi cinque inning. Poi Balloni, con esperienza e grande determinazione, ha siglato un doppio con basi cariche, permettendoci di andare sul 3-0. Una volta passate in vantaggio, le ragazze sono state eccezionali nel non subire la reazione delle avversarie e continuare a macinare punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

