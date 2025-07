Serie B 2025-26 il calendario del Palermo | esordio in casa contro la Reggiana

Mantova ospita la presentazione del calendario di serie B 2025-26: da Palazzo Te sono stati svelati tutti i turni della nuova stagione. Inizio sabato 23 agosto, con partita inaugurale in anticipo venerdì 22, mentre la conclusione della regular season avverrà tra l'8 e il 10 maggio. Ancora una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: serie - calendario - palermo - esordio

Serie B 2025-26, il calendario del Palermo: esordio in casa contro la Reggiana

