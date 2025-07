Serie A2 2025 26 LBF pubblica calendari | esordio contro Viterbo per le granatine

Tempo di lettura: 3 minuti La Lega Basket Femminile ha diramato i calendari del prossimo campionato di Serie A2 a cui prenderĂ parte il Salerno Basket ’92, reduce dalla brillante salvezza ottenuta l’anno scorso. Inserita nel girone A, la compagine di patron Angela Somma comincerĂ il campionato tra le mura amiche del PalaSilvestri il prossimo 4 ottobre ospitando la neopromossa Tuscia Ants Basket Viterbo, tornata nella seconda serie nazionale dopo cinque anni di assenza. Prima trasferta sette giorni dopo sul parquet del San Salvatore Selargius. C’è un solo turno infrasettimanale, che vedrĂ le granatine di scena a Venaria Reale contro la Pallacanestro Torino mercoledì 3 dicembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie A2 2025/26, LBF pubblica calendari: esordio contro Viterbo per le granatine

In questa notizia si parla di: serie - calendari - viterbo - pubblica

Serie A, Simonelli: «Calendari? Sarà una scelta difficile, bisogna tenere conto delle necessità di Inter e Napoli; sulla sede dello Spareggio dico questo» - Le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, dopo l’ultimo turno di campionato su calendari e sede dello Spareggio Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a Radio Anch’Io Sport su Radio Rai.

Serie A, i criteri per i calendari: asimmetria, alternanze dei derby e 4 giornate durante le feste natalizie - La Lega Serie A ha annunciato oggi tutte le date ufficiali della nuova Serie A Enilive 2025/2026 e insieme ad esse sono stati diramati anche.

Serie A, è il giorno dei calendari: criteri, orari e info tv e streaming - La nuova Serie A inizia a prendere forma. Nel pomeriggio odierno saranno presentati i nuovi calendari e scopriremo le date clou del campionato Si è concluso da circa dieci giorni il campionato, ma si riparte subito e in largo anticipo.

Giornata mondiale senza tabacco, le iniziative nella Tuscia; Wiplanet Baseball, il campionato di serie C riparte da Grosseto contro i Boars; Raccolta rifiuti porta a porta, servizio regolare venerdì 25 aprile.

Serie B femminile: Chemco Puianello sfida Viterbo nei playoff per la ... - La stagione della serie B femminile entra nel vivo con le semifinali playoff per la promozione in serie A2. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Calendario Serie A 2025 2026, il sorteggio in tv e streaming: dove ... - 24 agosto 2025 e si concluderà con la 38° giornata in programma nel weekend del 23- Si legge su sport.sky.it