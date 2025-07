Serie A quanto hanno guadagnato i club per i diritti tv nel 2024 2025

La piĂą ricca non è stata la migliore in campo, perchĂ© io criteri di ripartizione dei ricavi da diritti tv della Lega Serie A premiano il risultato sportivo, ma non solo. Ecco spiegato il motivo per cui, nella stagione dello storico quarto scudetto, il Napoli di De Laurentiis si è dovuto accontentare di un assegno da 67,8 milioni di euro, inferiore agli 81,9 dell’ Inter di Oaktree e pressochĂ© identico ai 67,7 destinati alla Juventus che pure si è qualificata per la Champions League all’ultima giornata. E’ il prodotto di un meccanismo studiato per garantire introiti maggiori alle big della Serie A, con solo il 50% dei poco piĂą di 900 milioni di euro versati dai broadcaster che viene suddiviso in parti uguali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Serie A, quanto hanno guadagnato i club per i diritti tv nel 2024/2025

