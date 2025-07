SERIE A La Cremonese fa bis Baschirotto e Zerbin Ora tocca all’attacco Sanabria nel mirino

Tra domenica e lunedì il doppio blitz, ieri le conferme. La Cremonese piazza altri due colpi. A partire dalla difesa, dove è arrivato ufficialmente Federico Baschirotto, finora forse l’innesto più importante per la squadra di Nicola. Il Lecce ieri ha dato il via libera al calciatore per svolgere le visite mediche e raggiungere Livigno, sede del ritiro grigiorosso. L’ormai ex capitano salentino si trasferisce a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni. Ufficiale anche l’arrivo dal Napoli di Alessio Zerbin, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (raggiungimento della salvezza su tutte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE A. La Cremonese fa bis. Baschirotto e Zerbin. Ora tocca all’attacco. Sanabria nel mirino

Calciomercato Cremonese: occhi puntati su Baschirotto per rinforzare la difesa, le ultimissime - Calciomercato Cremonese: nel mirino è finito Baschirotto per rinforzare la difesa, le ultimissime notizie sui neo promossi La Cremonese, appena promossa in Serie A, sta intensificando le operazioni di mercato per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

Arriva anche zerbin. Colpo Cremonese in difesa, Baschirotto è a un passo - Un colpo di spessore, per regalare a mister Davide Nicola un vero muro difensivo. A sorpresa la Cremonese è vicinissima a chiudere l’acquisto di Federico Baschirotto (nella foto).

Capitan Baschirotto a un passo dall’addio: lascia il ritiro, lo attende la Cremonese - BRESSANONE (Bolzano) – Il legame tra Federico Baschirotto e il Lecce, dopo oltre tre anni, è ai titoli di coda: dopo la terza salvezza consecutiva e il nuovo record per il club, il capitano aveva fatto intuire che considerasse conclusa la sua esperienza nel Salento.

| L’U.S. Lecce ha autorizzato il calciatore Federico Baschirotto a sostenere le visite mediche presso l’U.S. Cremonese. Il calciatore lascerà il ritiro di Bressanone in giornata. ? Vai su Facebook

