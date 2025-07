Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio | Russia sconcertante ha cancellato gli equilibri

Un messaggio fermo, netto, senza timori, quello lanciato oggi, mercoledì 20 luglio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio al Quirinale, che quest’anno si è svolta in un clima segnato da tensioni internazionali. La Russia, nelle ultime ore, come è noto ha inserito il Capo dello Stato italiano in una lista di cosiddetti “russofobi”, un gesto che ha suscitato lo sdegno delle istituzioni italiane. E non solo. La premier Giorgia Meloni ha parlato senza esitazioni di “provocazione inaccettabile”. In un passaggio particolarmente denso del suo intervento nel corso dell'incontro con la stampa, Mattarella ha affrontato con nettezza il mutato scenario internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: "Russia sconcertante, ha cancellato gli equilibri"

