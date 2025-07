Sere d’estate Biagio Izzo all’Arena San Sebastiano con Un italiano di Napoli

NAPOLI – Sotto il cielo del Vesuvio, tra i riflessi caldi di un’estate che sembra parlare all’anima, torna ad accendersi il palcoscenico dell’Arena San Sebastiano. È qui, dove la cultura si fa incontro e la bellezza si fa parola, che giovedì 31 luglio alle ore 21.15 approda un nome che da sempre incarna la risata partenopea più autentica: Biagio Izzo, protagonista atteso e amatissimo della rassegna “Sere d’Estate”, giunta alla sua quarta edizione. Con il suo spettacolo “Un italiano di Napoli”, Izzo porterà in scena un monologo brillante, arguto, colmo di quell’umorismo che affonda le radici nella tradizione popolare, per poi elevarsi in una comicità contemporanea e riflessiva. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Sere d’estate, Biagio Izzo all’Arena San Sebastiano con “Un italiano di Napoli”

