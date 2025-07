Sequestrati 50 milioni ai fratelli Vitali della Val San Martino

La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un sequestro preventivo da 50 milioni di euro nei confronti dei fratelli Cristian e Massimo Vitali, proprietari del gruppo industriale con sede a Cisano Bergamasco, comune al confine con il territorio lecchese di Brivio e Monte Marenzo. Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: fratelli - milioni - vitali - sequestrati

Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori - Bergamo – Operazione della Finanza di Bergamo che ha eseguito un sequestro preventivo delle quote societarie riconducibili ai fratelli Massimo e Cristian Vitali, 56 e 50 anni, di Cisano Bergamasco, indagati per bancarotta fraudolenta: Cristian come socio unico della società Vita srl e Massimo come presidente del consiglio di amministrazione della Vitali spa.

100 milioni di squali uccisi: Shark Preyed, il documentario del fratelli Spinelli - Ogni anno vengono uccisi più di 100 milioni di squali e razze, con alcune popolazioni declinate del 95%.

100 milioni di squali uccisi: Shark Preyed, il documentario dei fratelli Spinelli - Ogni anno vengono uccisi più di 100 milioni di squali e razze, con alcune popolazioni declinate del 95%.

Sequestrati 50 milioni ai fratelli Vitali della Val San Martino; Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori; Massimo e Cristian Vitali indagati per bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni di euro in quote societarie. La nota: «Noi estranei».

Sequestrati 50 milioni ai fratelli Vitali della Val San Martino - Bancarotta fraudolenta: colpiti gli imprenditori attivi anche nei cantieri della Bergamasca. Lo riporta leccotoday.it

Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori - Al centro dell’indagine della Finanza la Vita srl: sarebbe stata fatta fallire intenzionalmente ... Riporta msn.com