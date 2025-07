Senz' acqua da due settimane gravi disagi per i residenti di Castanea | Amam non può voltarsi dall' altra parte

Incubo senza fine per gli abitanti di Portella Castanea, in particolare per i residenti di contrada Reginella I che denunciano la mancanza d'acqua corrente da oltre due settimane. Una situazione che ha colpito circa venti famiglie, alle prese con serbatoi vuoti e rubinetti completamente a secco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Acqua: negli invasi del foggiano drastica riduzione in due settimane Coldiretti Puglia - Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: E’ grave l’emergenza idrica in Puglia con le riserve già esigue che si riducono ulteriormente, creando uno scenario critico nel tarantino, mentre la Capitanata in 14 giorni ha assistito alla riduzione di circa 800.

Emergenza idrica a Grottaglie, quartiere senz’acqua da oltre due settimane, i cittadini: “Siamo esasperati” - Tarantini Time Quotidiano Da più di quindici giorni i residenti della zona di via XXV Luglio, a Grottaglie, stanno vivendo una situazione al limite della sopportazione: l’acqua dai rubinetti scorre solo nelle ore serali, mentre durante l’intero arco della giornata – comprese le fasce orarie più calde – non arriva nemmeno un filo d’acqua.

