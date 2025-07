Senato no dell’Aula a richiesta autorizzazione a procedere contro Sangiuliano

(Adnkronos) – Con 112 voti favorevoli (57 contrari) l'Aula del Senato ha approvato la relazione della Giunta per le autorizzazioni e le immunitĂ di Palazzo Madama che chiedeva di dire no alle richieste degli inquirenti di procedere nei confronti dell'allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il caso, con l'accusa di peculato, è quello della chiave . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Caso Boccia, l’aula del Senato nega il sequestro delle chat di Sangiuliano. E l’imprenditrice sparisce da Instagram - L’aula del Senato ha confermato, approvandolo con 83 voti favorevoli e 52 contrari, il parere dato dalla Giunta per le immunità parlamentari sul caso dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: non sarà quindi acquisita la corrispondenza dell’ex ministro (per lo più chat telefoniche), richiesta dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Il senatore Matera eletto Segretario d’Aula del Senato: le congratulazioni di FdI Sannio - Tempo di lettura: < 1 minuto Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio esprime grande soddisfazione e orgoglio per l’elezione del Senatore Domenico Matera, Coordinatore Provinciale del partito sannita, a Segretario d’Aula del Senato della Repubblica.

Al Senato la discussione sull'immunità per il leader di Italia Viva Renzi - Diretta - In aula al Senato la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del senatore Matteo Renzi ... Scrive repubblica.it

Il ministro Nordio durante le dichiarazioni di voto in Aula al Senato (LaPresse) - 30, in Senato, due passaggi decisivi, ma non definitivi, su magistratura e femminicidi Tra i banchi del governo nell'Aula del Senato, mentre si avvicinava il momento del voto finale sul ddl c ... Secondo roma.corriere.it