Senago la civica di opposizione Vivere Senago entra in maggioranza | Giuseppe Sofo in Giunta si dimette l’assessore Milena Magnani

Un cambiamento politico importante in vista della stabilitĂ amministrativa per il futuro della cittĂ di Senago. durante il Consiglio Comunale di ieri sera, un’importante novitĂ politica ha segnato il futuro amministrativo di Senago. La civica di opposizione Vivere Senago, infatti, ha ufficialmente deciso di entrare a far parte della maggioranza, con un annuncio che ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

