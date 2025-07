Semifinali della Reina Soisbault Cup Under 18 le azzurre iniziano contro la Slovenia

MAGLIE – Prendono il via al Circolo Tennis Maglie le semifinali della Reina Soisbault Cup – European Summer Cups Girls 18 & Under, il campionato europeo dedicato alle squadre nazionali femminili Under 18, organizzato da Tennis Europe e Itf e parte integrante delle European Summer Cups.La tre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

