Semedo Juve | niente futuro in bianconero per il terzino è fatta per il suo passaggio in quella squadra Dove giocherà nella prossima stagione

Semedo Juve: niente futuro in bianconero per il calciatore portoghese, è fatta per il suo passaggio in quella squadra. Dove giocherĂ . Un colpo di scena che beffa la Juve e che testimonia ancora una volta la grande forza d’attrazione di JosĂ© Mourinho. Nelson Semedo, esperto terzino portoghese rimasto svincolato dopo l’esperienza al Wolverhampton, ha scelto la sua nuova destinazione: giocherĂ in Turchia, al Fenerbahçe. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione è ormai definita, con il giocatore che ha preferito il progetto dello “Special One” alla corte dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

