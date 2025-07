Selvaggia Lucarelli contro Saviano | Un vuoto osceno

Selvaggia Lucarelli contro Roberto Saviano. La polemica divampa su Instagram e, in particolare, in un post al veleno della giornalista di Vale Tutto contro gli intellettuali che continuano a usare i bambini per parlare della situazione a Gaza, non approfondendo il problema né agendo in concreto. Secondo la blogger di Civitavecchia c’è un “ vuoto osceno ” creato dagli intellettuali con il loro silenzio sulla guerra d’Israele contro la Palestina. In particolare, accusa Saviano di non fare abbastanza per la causa palestinese e scrive: “Su Saviano, impegnato a scrivere centinaia di articoli su se stesso e a realizzare centinaia di video su se stesso e a chiedere agli altri di condividere la sua storia, mi sono già espressa a settembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli contro Saviano: "Un vuoto osceno"

In questa notizia si parla di: saviano - selvaggia - lucarelli - vuoto

La “selvaggia” accusa a Roberto Saviano della Lucarelli: “Osceno, parli sempre di te e taci su Gaza…” - “Ma parli sempre di te…”. In un post velenosissimo contro gli intellettuali, sul suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi, in particolare, contro Roberto Saviano, accusato di non fare abbastanza per la causa palestinese.

Selvaggia Lucarelli descrive come "un vuoto osceno" il silenzio degli intellettuali su Gaza e accusa Roberto Saviano di non esporsi sull'argomento Vai su X

Selvaggia Lucarelli contro Saviano per il silenzio su Gaza, scrive centinaia di articoli su se stesso; Meloni è una minaccia per la democrazia. Rula Jebreal fuori controllo; Selvaggia Lucarelli contro Saviano: Un vuoto osceno | .it.

Selvaggia Lucarelli contro Saviano per il silenzio su Gaza, "scrive centinaia di articoli su se stesso" - Selvaggia Lucarelli accusa Roberto Saviano di non esporsi per la pace a Gaza e in generale ritiene "un vuoto osceno" il silenzio degli intellettuali ... Lo riporta virgilio.it

Selvaggia Lucarelli su Jovanotti e Gaza: "Delusa da lui. Non si può parlare solo di pace mentre avviene un genocidio" - Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Jovanotti e Gaza, ecco cos'ha detto. Da alfemminile.com