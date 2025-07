Cinquantatre giorni, e il cuore della Benedetto tornerĂ a pulsare sul parquet, per la prima sfida della stagione 2526. Il pulsante start verrĂ premuto ufficialmente domenica 21 settembre, quando Cento sarĂ di scena in trasferta contro la Libertas Livorno, che il destino del basket si è divertito a mettere di fronte ai biancorossi per il secondo anno di fila ai nastri di partenza, dopo il primo round dello scorso campionato alla Baltur Arena. Ora, oltre alle restanti 37 partite programmate come da calendario, che verrĂ pubblicato interamente oggi a mezzogiorno sul sito della Lnp, resta da capire dove la squadra di Di Paolantonio giocherĂ fisicamente questa prima giornata di Serie A2, considerato che la Libertas deve ancora scontare un turno di squalifica del suo campo da gioco, legata ai fatti avvenuti nel corso dell’ultimo playout dello scorso maggio, chiuso con il successo in gara-5 contro Vigevano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella Cento, c’è ancora Livorno al debutto. Ma questa volta si parte in casa Libertas